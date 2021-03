Valença inicia nesta terça-feira a imunização de idosos de 75 anos

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 09:01 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Saúde iniciará neste terça-feira, 23, a vacinação contra a Covid-19, dos idosos que tem 75 anos completos.

De acordo com a secretaria de saúde, a vacinação ocorrerá entre os horários das 09 h às 14 h, e também será no sistema Drive Thru, nos mesmos locais, ou seja:

– Em frente ao Clube dos Coroados;

– Praça Portugal – em frente a ESF do Bairro de Fátima:

– Praça Parque Pentagna – ao lado da Quadra:

– Praça Spalla 1 – em frente a ESF do São José das Palmeiras

De acordo com a prefeitura, as pessoas a serem vacinadas deverão apresentar documentos de identificação pessoal, CPF e Cartão SUS; ser morador permanente do Município de Valença; não estar apresentando sintomas gripais; e em caso de paciente com comorbidade, recomenda-se a liberação prévia do médico especialista com quem faz o acompanhamento.

A secretaria de saúde esclarece que o idoso desta faixa etária que por algum motivo não puder ser vacinado no período de campanha deverá procurar a ESF de seu bairro para agendamento da vacinação em data posterior; já os idosos acamados serão vacinados em suas residências por meio de equipes volantes conforme cronograma de cada equipe.

Não existe motivo para pânico e nem pressa na procura pela vacina. Os grupos serão atendidos de acordo com o número de doses já disponibilizadas no Centro Municipal de Imunização.

Fica o alerta de que, caso receba informações suspeitas em seu celular ou veja na internet sobre este e outros assuntos em sites e páginas não-oficiais, procure outras fontes antes de compartilhar.