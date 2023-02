Valença proíbe venda de bebidas em recipientes de vidro no carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 09:42 horas

Medida valerá para bares, restaurantes, barracas e vendedores ambulantes num raio de um quilômetro dos eventos

Valença – A venda de bebidas em garrafas de vidro está proibida no entorno das atividades de carnaval em Valença. A medida, publicada no Boletim Oficial da Prefeitura em 23 de janeiro, determina que bares, barracas e vendedores ambulantes no raio de um quilômetro dos eventos carnavalescos não podem comercializar a venda de bebidas em garrafas, copos e similares entre os dias 17 e 21 desde mês. As pessoas que circularem nos eventos também estão proibidas de carregar recipientes de vidro.

No caso dos restaurantes que estejam dentro do raio de um quilômetro dos eventos carnavalescos, eles poderão comercializar as embalagens de vidro, desde que no interior dos estabelecimentos, ficando os proprietários responsáveis pelo cumprimento do decreto, sob pena de multa.

A Prefeitura de Valença listou, ainda, os espaços públicos em que o carnaval será realizado e onde a proibição valerá durante o período:

Distrito Sede: Rua Padre Luna; Praça Visconde do Rio Preto, com circuito de blocos pela Rua dos Mineiros, Avenida Nilo Peçanha.

Distrito de Pentagna: Praça Simões Corrêa.

Distrito de Conservatória: Praça Catarina Quaglia, Praça Getúlio Vargas, Rua Doutor Luiz de Almeida Pinto e Rua Oswaldo Fonseca.

Distrito de Barão de Juparanã: Praça Duque de Caxias,

Distrito de Parapeúna: Praça Álvaro de Oliveira e Rua São Pedro.

Distrito de Santa Isabel do Rio Preto: Praça Tobias Lenzi.

Outras proibições também foram determinadas durante os dias de carnaval: reprodução sonora, de qualquer natureza, em equipamentos fixos ou em veículos, nas ruas definidas para o evento carnavalesco e num raio de um quilômetro, exceto aqueles oficialmente utilizados e autorizados para a promoção do evento; e uso de fogos de artifício e quaisquer dispositivos que contenham pólvora ou substância explosiva.