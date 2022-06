Vassouras amplia vacinação de Influenza

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 12:26 horas

Vacina passa a ser aplicada em toda a população com idade acima de 6 meses

Vassouras – A Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras ampliou a vacina contra gripe (influenza) para toda a população (acima dos 6 meses de idade). A partir desta segunda-feira (27), as 24 Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família passam a ofertar doses do imunizante. A medida visa ampliar a taxa de cobertura vacinal desse público-alvo que está abaixo do previsto pelo Ministério da Saúde. O município intensifica ainda as orientações quanto a importância da vacinação contra sarampo.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade com foto, além da caderneta de vacinação. O horário de funcionamento das UBS e ESF é das 8h às 16h (para áreas rurais) e 8h às 17h (para área urbana), de segunda à sexta-feira.

“Essa vacina é de grande importância para a prevenção e agravamento de doenças, trazendo inúmeros benefícios para o público-alvo, por isso, colocamos nossas equipes de prontidão para atendermos a nossa população”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.

BAIXA ADESÃO

Neste ano, a procura pela vacina influenza pelos grupos prioritários foi inferior ao esperado, ocasionando em baixa adesão ao imunizante. Dados do Ministério da Saúde apontam que, até 21 de junho, foram vacinadas 34,7 milhões de pessoas dos grupos prioritários, com uma cobertura vacinal alcançada de 52,3%. Foram administradas

até o momento aproximadamente 35 milhões de doses da vacina influenza.

REFORÇO

As unidades oferecem ainda a quarta dose (ou segunda dose de reforço) da vacina contra a Covid-19, para pessoas com 40 anos ou mais. Essa imunização deve ocorrer com intervalo de até quatro meses, entre as doses.