Vassouras reduz faixa etária para segunda dose de reforço contra Covid-19

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 12:00 horas

Faixa etária para receber segunda dose é reduzida de 40, para 18 anos de idade

Vassouras – Vassouras baixou a faixa etária para a aplicação de uma segunda dose de reforço da vacina contra Covid-19. A partir de agora, pessoas com 18 anos de idade ou mais poderão ser vacinada. A imunização, dessa dose de reforço era ofertada somente para moradores com idades acima de 40 anos.

A aplicação da vacina de reforço para o público-alvo de 18 anos, deverá respeitar intervalo mínimo de 4 meses, a partir do primeiro reforço. Poderão ser utilizadas vacinas Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, conforme disponibilidade do município.

A vacinação será ofertada nas 14 Estratégias de Saúde da Família e nas 10 Unidades Básica de Saúde da cidade. O atendimento é de 8h às 17h, nos postos de área urbana e de 8h às 16h, nas localidades rurais. Para receber a dose, é necessário o apresentar o cartão de vacinação da criança, comprovante de residência, CPF ou cartão SUS.

A vacinação contra Covid-19 também é ofertada para crianças de 3 e 4 anos. Para esse público-alvo, a vacina utilizada é CoronaVac, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A recomendação, para a imunização das crianças, é que sejam aplicadas duas doses, em um intervalo de 21 dias.

“A vacina é um ato de amor e responsabilidade com a saúde individual e a coletividade. A imunização é segura e uma forte aliada no possível agravamento da doença, bem como no aumento de casos da Covid-19 na nossa cidade. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, maior será nossa eficácia no combate à Covid-19”, ressaltou a secretária de Saúde, Larissa Vieira.