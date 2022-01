Vazão do Rio Piraí permanece em evolução gradual

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 23:47 horas

Defesa civil informa que a população deve manter o ‘Estado de Alerta’

Barra do Piraí- A Secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí emitiu nota às 22h30 desta quinta-feira, informando que a vazão do rio Piraí permanece com evolução gradual. Por conta disso, a população deve manter o ‘Estado de Alerta’.

Segundo a defesa civil, o estágio atual de Alerta se dá por conta das fortes chuvas que caíram sobre as cidades à montante da barragem de Santana, sobretudo em Lídice e Rio Claro.

Assim, as equipes da Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí permanecem percorrendo os bairros ribeirinhos ao Piraí, emitindo alerta quanto ao risco de inundação.

O secretário Interino de Defesa Civil, Wlader Dantas, aponta para a que a população ribeirinha deva se manter em alerta durante a madrugada, quando “há possibilidade de cheia”.

“A população ribeirinha deve ficar atenta, em alerta, por conta do risco de inundação. As informações que estamos recebendo da Light, que é a que monitora o rio Piraí, apontam para esta cheia. É previsto, portanto, devemos ficar de prontidão”, frisa.