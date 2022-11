Venda de usados em VR bate 12,8 mil em 10 meses - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 09:02 horas

Média de negócios por agência fica em torno de sete por mês, considerando possibilidade de negócios diretos

Volta Redonda – As estatísticas do Detran apontam que foram feitas 12.803 transferências de propriedade de veículos nos primeiros dez meses de 2022. Como a cidade conta com cerca de 170 agências de automóveis, isso daria uma média de 75,3 vendas por agência, caso todas fossem feitas com intermediação, mas a ocorrência de vendas diretas aponta que essa média pode ser de 70.

Mesmo assim, cada agência teria em média sete negócios fechados por mês. Esse número, contudo, pode não refletir a realidade de todos os estabelecimentos, já que alguns costumam operar com veículos mais caros – e que geram uma margem maior a cada negócio – e outras, que trabalham com carros mais populares – e como margem menor – podem ter maior giro.

De qualquer forma, a quantidade de negócios aponta que os consumidores da região têm optado pelos usados (que os comerciantes preferem chamar de seminovos). Nos dez primeiros meses do ano, foram emplacados 2.523 veículos na cidade, o que indica que há cinco negócios com usados para cada compra de veículo novo.

No Brasil

Os indicadores de produção, licenciamento e exportação cresceram de forma consistente em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a setembro, houve estabilidade nesses números, o que pode ser explicado pelo dia útil a menos, além de um dia perdido com as manifestações que fecharam estradas país afora no dia 31 de outubro.

“O ritmo diário de vendas vinha mantendo viés de alta, mas foi interrompido por conta das manifestações do último dia do mês, o que afetou todos os nossos indicadores. Sem essa questão, a média diária ficaria em torno de 9,5 mil unidades, mas ficou em 9 mil, um pouco abaixo dos 9,2 mil de setembro”, explicou Márcio de Lima Leite, Presidente da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Em outubro foram licenciados 180,9 mil autoveículos, 11,4% a mais que no mesmo mês do ano passado e 6,7% a menos que em setembro último. No acumulado do ano, o mercado está 3,2% abaixo de 2021, mas com a expectativa de virar o placar no último bimestre, com crescimento estimado de 1% e vendas de 2,140 milhões.

A produção acumulada de 1,962 milhão de autoveículos já supera em 7,1% o volume dos 10 primeiros meses de 2021. Em outubro foram produzidas 206 mil unidades, alta de 15,1% sobre outubro do ano passado e leve queda de 0,8% em relação a setembro. Em outubro houve algumas paralisações de fábrica por falta de componentes, além de paradas no dia 31 por conta de bloqueios em estradas.

Já as exportações são um capítulo à parte. Depois da forte queda de setembro em função de entraves logísticos, os números de outubro voltaram a patamares normais com a regularização dos embarques. No mês foram 42,8 mil unidades exportadas, volume quase 50% superior ao que saiu do país em setembro deste ano e em outubro do ano anterior. No acumulado dos 10 primeiros meses, as 406 mil unidades embarcadas representam alta de 32,4% sobre o mesmo

período de 2021, com destaque para o forte crescimento em países como Chile, Colômbia e México.