Vereadores e secretário de saúde falam sobre ações de combate a Covid-19 em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 09:45 horas

Barra Mansa – O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre as ações da prefeitura no combate ao Covid-19, durante reunião com a Comissão de Saúde da Câmara de Barra Mansa. O representante da pasta disse que a verba enviada para o combate ao COVID-19, até o momento, R$1,8 milhão foi empenhado para a estruturação da UPA da Região Leste e que a compra de EPIs foram com recurso do ano passado.

Sobre a estrutura do município para anteder os infectados, principalmente em relação ao número de leitos e respiradores, o secretário afirmou que a cidade tem uma das melhores estruturas da região.

– Atualmente a Santa Casa possui 7 respiradores na área de Covid e 4 na Sala Vermelha, temos mais 4 na UPA da Região Leste e 2 na Upa Centro. Adquirimos dois mil testes rápidos e o Estado enviou mais 1.400. Este teste é realizado em pacientes sintomáticos e assintomáticos que tiveram contato com pessoas infectadas. O dever de casa foi feito e a cidade está preparada para atuar nesta pandemia – declarou Sérgio Gomes.

Em relação ao acompanhamento dos pacientes que testam positivo para COVID-19 e seus familiares, o secretário esclareceu que a equipe testa todos que convivem com os infectados e faz o monitoramento dois, três dias por semana. O acompanhamento dos infectados também é realizado semanalmente pela equipe da secretaria de saúde. Além disso, Sérgio Gomes informou que existe um atendimento psicológico por callcenter, que pode ser realizado presencialmente, de acordo com a necessidade dos pacientes e familiares.

Sobre o fato da UPA da Região Leste o secretário esclareceu que o custo mensal da unidade é R$ 175 mil e a unidade é mantida com contrapartida do governo do estado. “Upa da Região Leste só foi reaberta agora porque veio o custeio para isso, caso contrário ficaria fechada e 0 valor recebido ano passado foi utilizado na UPA do Centro”, disse o secretário.

Um dos membros da comissão, o vereador Marcell Castro, indagou sobre o envio de pacientes de Barra Mansa para serem tratados em Volta Redonda e se há a possibilidade de construir um hospital de campanha no município. “Não há nenhum paciente enviado para Volta Redonda e hospital de campanha não é necessário”, respondeu Sergio Gomes.

O secretário respondeu perguntas dos vereadores Paulinho Chuchu, Thiago Valéria, Marcel Castro e Maria Lúcia.