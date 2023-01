Matéria publicada em 8 de janeiro de 2023, 22:26 horas

Insatisfeitos com o resultado da eleição e a posse do presidente Lula, manifestantes invadiram prédios dos três poderes

Neste terceiro vídeo, foi necessário carregar no Youtube, por questões técnicas. O narrados fala das tentativas da polícia para liberar o Congresso Nacional dos invasores. No fim do dia, o local foi liberado e cerca de 170 pessoas foram presas.