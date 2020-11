Vila Coringa recebe obras de asfaltamento em Barra Mansa

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 21:11 horas

Barra Mansa– O bairro Vila Coringa, em Barra Mansa, está recebendo obras de asfaltamento. Nesta quarta-feira, dia 11, a Rua Vereador Joaquim Boa Morte, foi a primeira a passar por melhorias. Segundo a Prefeitura de Barra Mansa, a próxima rua a receber a pavimentação será a Nasri Abrahão Zanlutti.

Além da finalização asfáltica, as vias do bairro estão passando antes pela retirada de intertravados para iniciar o preparo do solo com a aplicação do asfalto a quente. Ao todo, serão pavimentados 645 metros de via, de acordo com a prefeitura.

O secretário municipal de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, informou que as obras acontecerão em mais uma via do bairro.

– Estamos dando prosseguimento a um projeto de asfaltamento a quente. Com ele, já fizermos os serviços no bairro Bocaininha e agora partimos para o bairro Vila Coringa. A próxima rua será a Nasri Abrahão Zanlutti, onde 307 metros de via serão asfaltados – disse.

