Vítimas de acidente em Angra são transferidas para o RJ

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 08:39 horas

Suspeito de feminicídio passou por cirurgia e continua internado no Hospital Geral da Japuíba, sob custódia

Angra dos Reis – Foram transferidos na sexta-feira, 3, para hospitais particulares no Rio de Janeiro, as sete vítimas do acidente envolvendo três carros na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 463, próximo ao bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.

Segundo o Hospital Geral da Japuíba, familiares das vítimas solicitaram a transferência para que possam acompanhar a internação de perto, já que elas são da capital e de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Dos sete feridos, apenas um homem, de 52 anos, está em estado grave. Outras seis vítimas seguem com o quadro de saúde estável.

O suspeito de feminicídio, preso sob custódia, permanece na unidade médica. Ele passou por cirurgia na tarde de sexta-feira (3) e não corre risco de morte. Segundo a Polícia Civil, o suspeito fugia da polícia quando entrou na contramão da Rodovia e provocou o acidente.