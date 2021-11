Volta Redonda atinge índice com mais de 200 mil segundas doses aplicadas

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 10:57 horas

Cobertura vacinal com duas doses é de 84,5% na população acima de 12 anos; mais de 50 mil doses de reforço já foram aplicadas no município

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atingiu um importante índice na vacinação contra a Covid-19. O município ultrapassou a marca de 200 mil segundas doses aplicadas, com cobertura vacinal de 84,5%, na população acima de 12 anos. O levantamento é da secretaria de Saúde e já foi encaminhado ao banco de dados do Ministério da Saúde.

Além desse importante percentual na luta contra a Covid-19, o município chegou a mais de 50 mil doses de reforço aplicadas, até o momento, com cobertura vacinal de 21,7%. Volta Redonda foi uma das primeiras cidades a vacinar com a terceira dose pessoas a partir de 50 anos de idade, o recomendando inicialmente era idosos acima de 60 anos.

Profissionais e trabalhadores da saúde, imunossuprimidos, idosos e pessoas com comorbidades continuam recebendo a terceira dose, além da população adulta acima de 18 anos. A vacinação acontece em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atender a população, até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Vacinação neste domingo na Praça Brasil e Ginásio do Skate



A vacinação contra a Covid-19 continua neste domingo, dia 28. As doses serão aplicadas em dois pontos da cidade: Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e no Ginásio Municipal do Skate, no bairro Jardim Tiradentes.

O objetivo da vacinação é atingir o máximo de moradores, que estão com doses em atraso, e também aqueles que ainda não se vacinaram com a primeira dose.

Na Praça Brasil, a vacinação será das 08h às 13h, os participantes do Clube de Antiguidades Automotivas e integrantes dos Falcões de Aço Moto Club apoiarão a ação. Haverá exposição de veículos antigos e motocicletas.

No Ginásio Municipal do Skate, a imunização será das 09h às 19h, em paralelo ao campeonato de skate ‘Roots Boards em Chile’, organizado pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Público-alvo da vacinação

A primeira dose continua sendo disponibilizada para pessoas com 12 anos ou mais. Os moradores ainda não vacinados devem apresentar documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

A segunda dose da CoronaVac e Pfizer para vacinados até 07/11/2021. O intervalo entre primeira e segunda dose foi antecipado para 21 dias. A segundas dose da AstraZeneca será ofertada aos vacinados até 31/10/2021, o intervalo mínimo é de 28 dias.

A dose de reforço continua disponível para pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a segunda dose até 04/07/2021. Pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde, e pessoas com comorbidades – de qualquer faixa etária– podem receber a terceira dose, a partir de três meses após aplicação da segunda dose. O intervalo para pessoas com imunossupressão grave (imunossuprimidos) é de 28 dias depois da segunda dose.