Volta Redonda e Búzios foram as cidades com maiores registros de casos pela Operação Lei Seca no fim de semana

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 15:17 horas

Sul Fluminense – De sexta a domingo (05 a 07/11), a Operação Lei Seca retirou das ruas 319 motoristas embriagados em todo o estado.

No interior do estado, somente em Volta Redonda, 28 estavam sob efeito de álcool no sábado, ou seja, 30,1% casos de alcoolemia. Já no domingo, em Rio Claro, sete motoristas foram autuados. E na capital, 33 pessoas estavam alcoolizadas na Rua Doutor Lessa, em Realengo, na sexta-feira.

Na Região dos Lagos, o índice de alcoolemia chegou a 10% em Cabo Frio na sexta-feira. Durante o sábado, altos índices foram registrados em Búzios: 20 motoristas foram flagrados embriagados, o que representa 22% dos abordados.

A Operação Lei Seca realiza ações de fiscalização e educação diariamente em todo o estado para conscientizar a população sobre os riscos da mistura de álcool e direção.