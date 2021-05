Volta Redonda – A prefeitura ampliou o calendário de vacinação da primeira e da segunda dose contra a Covid-19. A nova etapa, que acontece nesta quarta-feira (12), nas Unidades de Saúde, das 8h às 16h, prevê entre outras, a imunização de estudantes da área de saúde. Podem ser vacinados ainda idosos de 60 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades e grupos específicos.

As unidades de saúde dos bairros Siderlândia, 249, São João, Vila Mury e Volta Grande não entram nesta programação de vacinação. A primeira dose de AstraZeneca será aplicada em idosos de 60 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas com Síndrome de Down, de 18 a 59 anos; pessoas com Transtorno do Espectro Autista, de 18 a 59 anos e pessoas com deficiência intelectual grave, de 18 a 59 anos