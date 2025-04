Volta Redonda inspira Vassouras com ações de proteção à mulher

Volta Redonda – A secretária de Segurança Pública e da Mulher de Vassouras, Jeane Abbud Oliveira, visitou na última sexta-feira (11), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para conhecer o trabalho executado em Volta Redonda, principalmente em relação às patrulhas. O município, localizado na região do Vale do Café, lançou há um mês a Patrulha Maria da Penha, que atende mulheres em situação de violência doméstica.

Atualmente, Volta Redonda conta com a Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente; Patrulha de Proteção Animal e Ambiental; e Patrulha de Garantias Fundamentais, que atua em casos de intolerância religiosa, preconceito racial e contra pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Também há a Unidade de Guarda Comunitária (UGC), que atua em situações de segurança primária, como a retirada de veículos abandonados, por exemplo; a Patrulha Maria da Penha, de proteção às mulheres; e a Patrulha de Proteção ao Idoso.

Jeane disse que o sucesso da Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda é um exemplo a ser seguido por outras cidades, entre elas, Vassouras.

“Eu vejo a secretaria de Volta Redonda como um piloto para a nossa secretaria. É um exemplo a ser seguido, e os bons exemplos devem ser seguidos com certeza. Essa parceria é muito importante para o nosso crescimento. Saio hoje dessa reunião com muitos planos e boas ideias, as quais pretendo levar para Vassouras”, disse Jeane, que revelou acompanhar o trabalho da Semop pelas redes sociais (@ordempublica_vr).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou o pioneirismo de Volta Redonda na criação das patrulhas especializadas, mas lembrou que cada município tem suas particularidades. O secretário também enfatizou a importância dos grupos de WhatsApp criados pela Semop.

“Através dessas patrulhas, conseguimos atender de forma especializada, com pessoalidade, a fim de reduzirmos significativamente alguns conflitos sociais. Todas as nossas patrulhas foram capacitadas justamente por quem precisa do serviço. Criamos grupos de WhatsApp que, atualmente, contam com mais de 14 mil pessoas, onde também registramos diariamente a rotina dos agentes. É uma prestação de contas, mas também uma forma de gerar proximidade. O que não existe em Volta Redonda é a sensação de insegurança. Estamos em todos os bairros”, disse o Coronel Henrique, agradecendo a visita.

“Toda e qualquer oportunidade para trocar boas práticas em prol da segurança pública é importante. Cada município tem sua peculiaridade, mas estamos sempre dispostos a colaborar de forma positiva quando o assunto é segurança — até porque o crime ultrapassa barreiras, e precisamos estar cada vez mais preparados para combatê-lo”, finalizou o Coronel Henrique.

A visita contou com a participação do subsecretário de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego; do comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; e do guarda municipal André Alves.