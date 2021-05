Volta Redonda realiza 1º Forum Municipal da Juventude de 2021

Matéria publicada em 29 de maio de 2021, 16:36 horas

Evento, realizado neste sábado, dia 29, pela Coordenadoria da Juventude, contou com a presença do Conselho Nacional da Juventude

Volta Redonda – A Coordenadoria Municipal da Juventude (CMJ) de Volta Redonda realizou neste sábado, dia 29, o 1° Fórum Municipal da Juventude. O evento ocorreu de forma híbrida, das 10 horas às 12 horas, na sede do Projeto Estação Cidadania, no bairro Vila Rica.

Segundo a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, devido a Pandemia da Covid-19, somente três pessoas acompanharam o evento presencialmente. Os demais participantes acompanharam a transmissão online pelo canal do youtube da Coordenadoria da Juventude.

O tema do Fórum foi “Os Desafios da Política Nacional da Juventude: uma reflexão sobre os 11 anos da Política Municipal da Juventude em Volta Redonda.

“Foram debatidas as diretrizes da Política Municipal da Juventude (PMJ) e a Política Nacional da Juventude. Discutimos também o retorno das atividades do Comitê de Articulação e Acompanhamento da PMJ, a necessidade de articulação do Conselho Municipal de Juventude e a realização da Conferência Municipal da Juventude”, explicou Larissa.

O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcus Barão, participou de forma on-line. “Temos urgência em propor políticas públicas que freiem a evasão escolar e o desemprego”, alertou Barão.

Em sua fala, o presidente expôs os projetos que o Conselho Nacional vem fazendo e destacou índices e dados de grande relevância nacional. “Convido a cidade a continuar auxiliando o Conselho Nacional, principalmente, porque a coordenadora Larissa participa de uma das comissões. A opinião de Volta Redonda tem grande importância para a construção de uma política nacional em conjunto”, disse Barão.