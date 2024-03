Volta redonda realiza força-tarefa da dengue em mais três bairros

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Infraestrutura (SMI), leva a partir desta segunda-feira (4) a força-tarefa contra a contra a dengue para os bairros Casa de Pedra, Jardim Tiradentes e Vila Rica. Cerca de 50 agentes de endemia deverão ficar até a próxima sexta-feira (8) nas três localidades para as ações que visam impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika –, que incluem as vistorias nas residências, retirada de materiais inservíveis dos imóveis e orientações para moradores e equipes de limpeza urbana.

Além das visitas, a força-tarefa vai distribuir dez caçambas para a população descartar materiais sem utilidade e que podem servir de criadouros para o mosquito da dengue. No Vila Rica, elas ficaram nas Praças Giuseppe Stefano e José Marques (Rua 10); no Jardim Tiradentes nas Praças Sandra Rodrigues Soares (Rua 833) e José Inácio de Lima (Rua 839); e no Siderópolis nas Praças das Ruas 650-A e 659-A. Outro recurso utilizado é o drone, que ajuda a realizar a vistoria em locais de difícil alcance, como as caixas d’água; caso sejam encontradas sem tampa, são disponibilizadas para os moradores telas de proteção, a fim de impedir o desenvolvimento de larvas do Aedes aegypti.

Antes dos bairros desta semana, a força-tarefa já havia passado pelo São Lucas, São Cristóvão, Minerlândia, São Carlos, Eucaliptal, Sessenta, Siderópolis, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz, Aero Clube, Água Limpa e Santa Rita do Zarur.

“A força-tarefa vai passar a semana nessas localidades para que toda a população possa ser atendida. E reforços que o combate ao Aedes depende de todos para impedirmos a proliferação do mosquito”, lembrou a coordenada de Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

Fumacê

Em paralelo às ações da força-tarefa, a prefeitura também divulgou a programação dos carros fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) para a semana. Nesta segunda à tarde, os veículos passarão pelo Aero Clube, Barreira Cravo e Voldac; na terça-feira (5), está agendada a passagem pelos bairros Ilha Parque, Volta Grande, Parque das Ilhas e região do Vila Brasília, na parte da manhã, e Três Poços, Nova Primavera, Vila Mury e Jardim Cidade do Aço à tarde; para a quarta-feira (6), está prevista a passagem pelas regiões do Roma e Vila Brasília, na parte da manhã, enquanto à tarde os carros devem percorrer o Vila Rica, Vista Verde, Jardim Tiradentes e Açude I, II, III e IV; na quinta-feira (7), a parte da manhã terá a passagem dos carros pelo Caieiras, Brasilândia, Parque do Contorno, Jardim Amália, Jardim Normândia e Morada da Colina; à tarde, a agenda inclui os bairros Santa Rita do Zarur, São Geraldo, São João, Colina e Laranjal; na sexta-feira (8), os carros do fumacê UBV devem passar pela manhã nos bairros Candelária, Pinto da Serra e São Sebastião, na parte da tarde no bairro Jardim Belvedere.

Advertisement

A Prefeitura de Volta Redonda ressalva que a programação pode sofrer alterações devido às condições climáticas.

“Estamos fazendo nossa parte em todas as frentes, com a força-tarefa, os carros do fumacê UBV e a ampliação da estrutura e dos horários de atendimento das unidades de saúde nos bairros, sem esquecer das campanhas de conscientização e outras ações. Aliados à população, vamos ter sucesso no combate à dengue”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de Cris Oliveira

Secom/PMVR