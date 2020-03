Volta Redonda retoma vacinação drive-thru na sexta-feira

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 17:20 horas

Vacinação nos postos será suspensa e idosos serão vacinadas em casa

Volta Redonda – A partir da próxima sexta-feira (27), a Prefeitura de Volta Redonda deve retomar a vacinação em drive-thru, em postos na Avenida Sávio Gama, no Retiro, onde fica o ponto final do Tarifa Comercial Zero (atualmente com circulação suspensa), na Avenida Beira-Rio, também no Retiro, no Detran, no bairro São Luís, e na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

A retomada da vacinação depende da liberação de vacinas pelo governo estadual, que está prevista para a próxima quinta-feira (26).