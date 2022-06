Volta Redonda terá I Mostra de Arte e Cultura Surda

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 10:51 horas

Exposição, que fará parte das comemorações pelo aniversário da cidade, é uma iniciativa das secretarias de Cultura e da Pessoa com Deficiência

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por parceria entre as secretarias municipais de Cultura (SMC) e da Pessoa com Deficiência (SMPD), organiza a I Mostra de Arte e Cultura Surda. Os trabalhos de artistas surdos do município farão parte de uma exposição na Galeria de Arte da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A abertura está marcada para o próximo dia 11 de julho, dentro da programação em comemoração aos 68 anos de Volta Redonda, completados no dia 17 de julho de 2022.

Durante o trabalho, a equipe da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência identificou que muitos surdos se dedicam as artes visuais, sem oportunidade de apresentar as criações para o grande público. “Decidimos então convocar estes artistas para uma exposição coletiva, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura”, explicou o secretário da SMPD, Washington Uchôa.

Os artistas surdos interessados em participar da mostra devem deixar suas obras na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, na Rua 17 de Julho, no Aterrado. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e o número do telefone e (24) 3339-9031, até o próximo dia 24 de junho (sexta-feira). “Todos os tipos de arte são bem-vindas. Pode ser desenho, pintura ou escultura”, reforçou Uchôa.

De acordo com o secretário de Cultura, Anderson de Souza, que é artista visual, a acessibilidade cultural é uma pauta nacional e Volta Redonda inicia este trabalho de inclusão pela I Mostra de Arte e Cultura Surda.

“Muito se avançou em termos de acessibilidade nos setores de esporte, mobilidade urbana e educação, por exemplo, mas o setor cultural não acompanhou este ritmo. Quando uma Pessoa com Deficiência (PCD) vai a uma exposição de arte, dificilmente encontra um ambiente preparado para recebe-la”, afirmou Anderson.

“Mas em Volta Redonda, esta realidade começa a mudar com a I Mostra de Arte e Cultura Surda. Além dos artistas serem todos surdos, será feito um trabalho de audiodescrição para apresentar os trabalhos para o público com deficiência visual. Uma iniciativa inédita na região”, contou o secretário de Cultura, que também vai ministrar a palestra “A importância da arte como ferramenta de inclusão social” no dia 11 de julho, durante a abertura da mostra com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais).