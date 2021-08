Matéria publicada em 7 de agosto de 2021, 16:18 horas

Primeira dose será aplicada em drive thru na Ilha São João de 08h às 20h; nove unidades também terão horário estendido para aplicação da segunda dose

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), preparou um sistema de vacinação em drive thru na Ilha São João com horário estendido, das 8h às 20h, para vacinar com a primeira dose os moradores com 30 anos ou mais contra a Covid-19.

Para receber a primeira dose da vacina é necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Assim como nas edições anteriores, o drive terá área para pedestres que tiverem disponibilidade de ir até o local.

Segundas doses

As segundas doses de vacina serão aplicadas em todas as unidades de saúde durante o dia, entre 8h e 16h, e nove vão funcionar até mais tarde para receber o público alvo. As unidades São Geraldo, 249, Vila Rica/Tiradentes, São João, Vila Mury, Volta Grande, Santa Cruz, Santo Agostinho e Siderlândia ficam abertas até as 20h.

A aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac será destinada aos vacinados com a primeira dose até 12/07/2021. Já a segunda dose da Pfizer/BioNTech e AstraZeneca (Oxford) para os vacinados até 16/05/2021.