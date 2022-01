Voltaço contrata o zagueiro Alemão e o meia Romarinho

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2022, 14:06 horas

Atletas chegam com contrato até o final da temporada 2022

Volta Redonda – O Voltaço apresentou neste sábado, dia 8, mais dois reforços para a disputa do Campeonato Carioca 2022. O zagueiro Alemão, de 35 anos, ex-Criciúma, e o meia Romarinho, de 27 anos, que estava no Al-Jeel, da Arábia Saudita.

Os dois atletas chegam com contrato até o final da Série C e já iniciaram a pré-temporada com o elenco tricolor.

O novo zagueiro tricolor tem uma vasta experiência com passagens por clubes do futebol brasileiro e do exterior, como o Salgueiro-PE, Náutico-PE, Cuiabá, Vitória-BA, Vila Nova-GO, Ituano-SP, onde sagrou-se campeão Paulista de 2014, Santa Cruz-PE, onde conquistou o bicampeonato Pernambucano em 2015 e 2016, e a Copa do Nordeste, também em 2016, o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, o Pohang Steelers, da Coreia do Sul, Figueirense-SC, onde atuou por duas temporadas, com 74 jogos, e o Criciúma-SC, onde conquistou o acesso à Série B em 2021.

– Muito feliz em estar chegando ao Volta Redonda, um clube tradicional e de muita força no futebol carioca. Estou muito motivado em dar o meu melhor dentro de campo, para que, junto com meus companheiros, possamos fazer uma grande temporada em 2022 – destacou.

Revelado pelas categorias de base do Internacional, Romarinho já defendeu o Guarani, São Caetano, Ituano, Atlético Tubarão-SC, Brusque-SC, onde conquistou a Série D e a Copa Santa Catarina, América-RN e Al-Jeel, da Arábia Saudita, último clube antes de retornar ao Brasil para defender o Esquadrão de Aço.

– Expectativa muito boa para este novo desafio na minha carreira. Chego muito motivado para ajudar o Volta Redonda. Esperamos conquistar todos os nossos objetivos nesta temporada de 2022. Vamos em busca de sempre almejar algo a mais para que possamos fazer um excelente ano – projetou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior celebrou a chegada doa reforços e ressaltou a experiência e a qualidade que eles trazem ao elenco tricolor.

– Primeiro, agradecer aos atletas que, apesar de terem outras propostas, acreditaram no nosso projeto, entenderam nossa realidade e escolheram o Volta Redonda. São duas contratações que, com certeza, irão qualificar muito o nosso elenco. Tanto pela qualidade técnica dos jogadores, mas também pela experiência que eles irão compartilhar. Conhecem muito bem o futebol brasileiro, conquistaram títulos nacionais, estaduais e acessos, inclusive no ano passado para a Série B, como é o caso do Alemão. Chegam com a confiança da diretoria e da comissão técnica e confio muito que irão corresponder dentro de campo – afirmou.