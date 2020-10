Voltaço e Boa Esporte empatam no Luso Brasileiro

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 19:06 horas

Volta Redonda- O Voltaço empatou em 0 a 0 com o Boa Esporte-MG na tarde deste sábado, dia 10, no estádio Luso Brasileiro. Com o resultado, o Esquadrão de Aço permanece na quarta colocação do grupo B. Na próxima rodada, o Voltaço visita o Ituano-SP, quinta-feira, dia 15, às 20h, no estádio Novelli Júnior.

Em um primeiro tempo truncado, as duas equipes apostaram nos chutes de fora da área para surpreender o adversário. Os visitantes chegaram primeiro com Marion, que arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol de Douglas Borges. A resposta tricolor veio no lance seguinte. Luiz Paulo bateu cruzado da entrada da área e, por muito pouco, João Carlos não alcança e desvia para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço passou a dominar a partida e a pressionar o adversário no campo de defesa. Pressão que ficou ainda maior quando Kaio recebeu o segundo cartão amarelo e deixou os visitantes com um a menos.

Com a vantagem numérica, o Voltaço criou duas grandes chances de abrir o placar. Na primeira, Pedrinho bateu cruzado e a bola saiu com muito perigo. Na sequência, foi a vez de Luiz Paulo arriscar da entrada da área e a bola sair rente a trave.

Aos 40 minutos, o zagueiro Heitor parou um contra-ataque e recebeu o segundo cartão amarelo, também deixando o Voltaço com dez em campo.

Nos acréscimos, Alef Manga ainda criou mais uma chance de gol, mas parou em Renan Rocha que fez grande defesa.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Série C – 10° rodada

Volta Redonda 0x0 Boa Esporte-MG

(10/10/2020 – estádio Luso Brasileiro- 15h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Luan Leite, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Erick Flores e Luciano Naninho (Alef Manga); Robertinho, Pedrinho (Emerson Carioca) e João Carlos (Luan Martins). Técnico: Luizinho Vieira.

Cartão amarelo: Luan Leite, Erick Flores, Alef Manga e Bruno Barra.

Cartão vermelho: Heitor