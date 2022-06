Voltaço recebe o Remo-PA em confronto direto pelo G8

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 09:32 horas

Partida será nesta segunda-feira, dia 13, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira

A três pontos do G8, o Volta Redonda recebe o Remo-PA nesta segunda-feira, dia 13, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira, em busca da vitória que o recoloca na zona de classificação para a próxima fase.

O comandante Rogério Corrêa projetou um confronto difícil diante da equipe paraense, mas destacou a importância da vitória.

– O Remo é um adversário muito qualificado. Tem um dos elencos de maior investimento desta Série C, mas, como sabemos, todo time tem os seus prós e contras. Temos que tentar neutralizar as coisas boas dele e explorar as dificuldades que detectamos neles, para que possamos fazer um grande jogo, buscando a vitória que nos mantém no G8 e no pelotão que irá brigar pela classificação para a próxima fase – projetou o técnico tricolor, que também falou sobre a maratona de jogos que o clube vem enfrentando.

– Este grupo aqui está carregando um peso grande de estar disputando duas competições muito importantes para o clube, simultaneamente. Então, estamos tendo desgastes com viagens e com jogos que são grandes. Por isso, precisamos ter muito cuidado nesta preparação e temos profissionais muito qualificados para cuidar deste processo – destacou.

Para esta partida, o Voltaço não poderá contar com o lateral-esquerdo Luiz Paulo e os atacante Igor Bolt e Rafhael Lucas, que estão suspensos pelo 3° cartão amarelo.

Ingresso

Os ingressos para Volta Redonda e Remo-PA já estão nos pontos de venda por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas no dia do jogo, a partir das 18h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas nesta segunda-feira, dia 13, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.