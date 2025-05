VR: GAT I apreende jovem por tráfico no Morro do Borelzinho

Volta Redonda – Um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, nesta segunda-feira (5), no Morro do Borelzinho, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do Grupamento de Ações Táticas da 1ª Companhia abordaram o jovem no local e, durante a revista, encontraram em sua mochila 120 pedras de crack, 68 pinos de cocaína, um celular e uma munição de revólver.

O material foi apreendido e o caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia.