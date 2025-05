VR: homem é preso e moto clonada, drogas e pistola são apreendidas pela polícia

Volta Redonda – Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e profissionais da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), prenderam nessa quarta-feira (7) um homem de 28 anos em posse de uma motocicleta clonada e apreenderam o veículo. No mesmo dia, as equipes da Semop também apreenderam uma pistola 9 milímetros, 41 munições, dois carregadores, drogas e R$ 57 em espécie.

O primeiro caso aconteceu no bairro Sessenta, por volta das 15h30, quando profissionais da Semop em fiscalização foram alertados, pelo sistema de monitoramento por câmeras, de que uma motocicleta circulando pelo bairro era clonada. Os agentes então fizeram a abordagem e inicialmente descobriram que o condutor era inabilitado (não possuía CNH – Carteira Nacional de Habilitação).

O homem e a motocicleta foram conduzidos para a 93ª Delegacia de Polícia, onde foi descoberto, após perícia minuciosa, que o veículo se tratava de um clone de uma moto que estava em Angra dos Reis. Em contato com a proprietária, ela confirmou que o veículo dela estava estacionado em sua garagem e relatou estar recebendo autuações de trânsito em lugares que nunca esteve. O condutor, com passagens por tráfico de drogas, corrupção de menor, apologia ao crime e porte ilegal de arma de fogo, foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Mais tarde, por volta das 18h20, policiais em fiscalização pela Rua Angélica, no bairro Água Limpa, apreenderam uma pistola 9 milímetros, 41 munições, dois carregadores, 15 embalagens de maconha, 34 pinos de cocaína e R$ 57 em espécie. O material foi encontrado em uma bolsa que foi abandonada por um homem, que fugiu ao notar a presença dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública na fiscalização de rotina, otimizando recursos das forças de segurança, gerando resultados e uma maior sensação de segurança por parte da população de bem.

“O Sistema Integrado tem obtido resultados contundentes e auxiliam as forças de segurança do município. Todas as ocorrências são importantes, mas destaco essa com a apreensão de uma arma, pois estamos atuando exatamente na prevenção de crimes violentos, como os homicídios, roubos ou tentativas de homicídios. Parabenizo os nossos profissionais. Graças à atuação deles temos obtido resultados expressivos, com a redução dos índices de criminalidade mês a mês e exercido uma segurança de proximidade, resgatando a confiança da população nas forças de segurança do município. Temos muito o que fazer, mas estamos avançando no caminho certo”, disse Coronel Henrique.