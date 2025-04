VR: Policiais são homenageados por salvarem bebê engasgado

Volta Redonda – Policiais militares foram homenageados nessa terça-feira (1), na Câmara Municipal de Volta Redonda, pelo Vereador Gemilson Sukinho, por terem salvado um bebê que estava engasgado no bairro Vale Verde.

Os policiais homenageados são Marco Aurelio Belarmino, Aldair Ribeiro da Silva, Rafael de Souza Costa, Fluvio Silva Neto, Alessandro Bicalho de Sousa e Patrick Afonso de Castro.

O salvamento do bebê ocorreu quando os policiais foram acionados pelo avô da criança. Ao chegarem ao local, o bebê estava dentro de um carro com muita dificuldade para respirar. Diante da emergência, os agentes levaram o bebê às pressas para o Hospital Municipal do Retiro, onde recebeu todo o cuidado médico necessário.

“É motivo de muita alegria o reconhecimento desta casa ao trabalho da Polícia Militar. Foi um momento em que Deus nos deu a oportunidade de ajudar. Estávamos patrulhando no bairro Vale Verde e nos deparamos com aquela família desesperada com a criança. Deus nos deu a oportunidade de atender aquela criança”, disse o subtenente Aldair Ribeiro da Silva.