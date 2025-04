VR: Rua de Compras vai movimentar o Aterrado neste sábado

Volta Redonda – A primeira edição do ano da “Rua de Compras” em Volta Redonda acontece neste sábado (12), no centro comercial do bairro Aterrado. O evento de fomento ao comércio será na Avenida Paulo de Frontin, no trecho entre a Praça Sávio Gama (em frente à sede da prefeitura) e a Rua Neme Felipe, das 9h às 18h. Além do comércio local, a Feira Livre também funcionará em horário estendido.

De acordo com a organização do evento, o fechamento da via para o trânsito começa às 22h de sexta-feira (11), e a liberação está prevista para as 19h de sábado. Para garantir a fluidez no trânsito, o tráfego de veículos será interrompido apenas a partir da praça em frente à prefeitura. Assim, a ligação entre os lados direito e esquerdo do Aterrado fica preservada pelas ruas perpendiculares à Avenida Paulo de Frontin até a Rua Pedro Monteiro Chaves, conhecida como Rua 558.

Entre as atrações estão eventos culturais como a apresentação da Banda e do Coral Municipal de Volta Redonda; a tradicional Feira de Artesanato; exposição de motos e carros antigos; praça de alimentação com food trucks; brinquedos gratuitos para as crianças; serviços de saúde e outros.

O assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, afirmou que essa parceria da Prefeitura de Volta Redonda com a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e a CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas) tem o objetivo de fortalecer o comércio local e impulsionar o crescimento econômico da cidade.

“A ‘Rua de Compras’, que já é tradição em Volta Redonda, fomenta o comércio, é uma opção de lazer para as famílias e ainda dá oportunidade às secretarias municipais de ofertarem serviços públicos e apresentarem o trabalho para a população”, disse Loureiro.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por exemplo, vai disponibilizar os brinquedos gratuitos e o caminhão da Brinquedolândia durante todo o evento. A pasta de Meio Ambiente (SMMA) vai fazer doação de mudas e apresentar o programa de Educação Ambiental que desenvolve nas comunidades. A Secretaria de Saúde ofertará serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, além de divulgar os programas de prevenção; e a Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) vai promover atividades esportivas na “Rua de Compras”.

Sorteio de brindes

A novidade da “Rua de Compras” em 2025 será o sorteio de brindes para os consumidores. As pessoas que comprarem nas lojas do bairro Aterrado até o dia 12 de abril poderão trocar as notas fiscais, de qualquer valor, no dia do evento, por um cupom do sorteio, no posto de trocas, preenchê-lo e depositá-lo na urna. Nesta edição, o prêmio será uma bicicleta. Mas o lojista do bairro ainda tem a oportunidade de divulgar sua marca entregando brindes extras à organização do evento. Assim, a loja terá divulgação ao vivo no dia do evento.