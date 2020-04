VR tem mais doze casos confirmados e chega a 112 infectados por Covid-19

Matéria publicada em 12 de abril de 2020, 16:45 horas

Com os novos casos houve um aumento de 10,7% de sábado, dia 11, para este domingo, dia 12

Volta Redonda- O município registrou mais doze casos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com os novos casos, Volta Redonda chega a 112 pacientes confirmados com a doença. Registrando um aumento de 10,7% de sábado, dia 11, para este domingo, dia 12.

O número de óbitos segue sendo de sete. O número de casos suspeitos aumentou para 642. E 179 casos notificados já foram descartados. Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca Silva na tarde deste domingo, através de um áudio, compartilhado nas redes sociais.

Samuca destacou que o Hospital de Campanha no Estádio Raulino de Oliveira está pronto com 114 leitos e em breve começará as suas atividades para atender aos casos de média complexidade.

– Os casos graves serão encaminhados ao Hospital Santa Margarida e Hospital do Idoso, se houver necessidade. Mas pense, para que nós possamos superar depende de você evitar aglomeração e preservar a sua família – disse o prefeito Samuca Silva.

O prefeito anunciou também neste domingo, dia 12, que as medidas de restrição que visam evitar aglomeração foram prorrogadas até 21 de abril, com objetivo de achatar ainda mais a curva de contaminação. A recomendação é a mesma: fique em casa.