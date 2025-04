VR: Toca do Coelho retorna nesta semana na Praça Brasil

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda inaugura, na noite desta quarta-feira (9), às 18h, a tradicional Toca do Coelho, na Praça Brasil, no bairro Vila Santa Cecília.

A Toca receberá os visitantes de 9 a 17 de abril, sempre das 18h às 22h. A expectativa é que 10 mil crianças passem pelo espaço durante esse período. A Praça Brasil já está sendo preparada com uma decoração especial. Além disso, três ajudantes, incluindo uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), auxiliarão na entrada e na saída dos pequeninos da toca.

O gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, responsável pela organização, destacou que o evento é o maior e mais tradicional da região. “A equipe do Banco da Cidadania estará todos os dias na praça, cuidando da organização e distribuindo senhas para as famílias acessarem a Toca do Coelho. Lá, elas poderão abraçar o coelhinho, tirar fotos e, claro, as crianças receberão um ovo de chocolate feito com muito carinho”, disse.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a Páscoa é uma das datas mais significativas do calendário, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo ele, promover uma festa pascal com a distribuição gratuita de ovos de chocolate para as crianças é gratificante.

“A Toca do Coelho oferece chocolate, amor e cidadania. Qualquer criança poderá participar dessa festa, que é marcada pela solidariedade, pois muitas famílias não têm condições financeiras de comprar um ovo de Páscoa. É um momento muito especial para as crianças, trazendo alegria e diversão ao verem o coelhinho. Não medimos esforços para proporcionar isso à nossa população”, afirmou o prefeito.