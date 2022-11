XTERRA reúne atletas de alta performance, em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de novembro de 2022, 15:55 horas

Atletas disputam provas de Triathlon, Mountain Bike, Trail Run e Natação

Paraty – Acontece neste fim de semana uma das maiores competições esportivos do país, o XTERRA, em Paraty. Durante dois dias, 12 e 13, os melhores atletas de pais disputam provas de de Triathlon, Mountain Bike, Trail Run e Natação.

O XTERRA Brasil é o maior circuito off-road do mundo e em Paraty acontece no Largo da Santa Rita, Centro Histórico. Este ano conta com uma nova dinâmica de auxiliar na conscientização da preservação e limpeza dos oceanos, uma parceria global com a Parley.

Além dos atletas levarem seus próprios recipientes para se hidratarem durante as competições, ações de limpeza nas praias do município, envolvendo cerca de 369 voluntários. Foram cerca de 330,376 m2 de área limpas e 656 kg de resíduos retirados do ambiente e encaminhados corretamente para cooperativas de reciclagem (resíduos recicláveis) e aterros (rejeitos). A maior parte dos resíduos encontrados foram isopores, redes de pesca, embalagens plásticas diversas e bitucas de cigarro.

O XTERRA Brasil é uma marca comprometida com a sustentabilidade e acredita que as marcas vencedoras são aquelas que colocam em primeiro plano as questões ambientais, sociais e de governança. A cada etapa procura deixar um legado para a comunidade local e tem como medidas, por exemplo, contratar staff e empresas locais, treinar e capacitá-los para trabalhar em eventos esportivos e garantir a limpeza de trilhas e percursos das provas. Além disso, o XTERRA ainda influencia no aumento da mão de obra de serviços locais de turismo, hotelaria e serviços indiretos como o comércio local.

Os participantes disputarão provas de Triathlon, MTB Cup, Trail Run (5, 10 e 21k), Swim Challenge e Swim Storm, garantindo emoção também dentro do mar. Além disso, haverá o Swim Challenge, uma emocionante prova no mar da cidade.

A programação continua até amanhã, com várias premiações e a participação das crianças no XTERRA Kids.

A etapa de Paraty tem apoio da Prefeitura de Paraty, da ENEL, Speedo, Maçãs Turma da Mônica, Trio e Land Rover.