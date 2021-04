Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 09:02 horas

E agora vejo

Uma história desde o começo

Cresce da pequena parte de tudo

Sorri no primeiro momento de vida pro mundo

Chora mais pra manha que fome

Brinca de dormir boneca de pano

Chama gritando meu nome

Agora vejo uma doçura de olhos puxados

Um criança que anda seus primeiros passos

Uma miudinha que pula nos meus braços

E agora eu vejo

O que completa minha infância

Meu sonho de criança

Torna mais lindo um soneto

Cresça e apareça

Faça e aconteça

Seja com certeza

A mais linda flor que tenho

O mais lindo momento

E agora vejo

O que vale a pena do desejo

O que me supre a necessidade do amor

O que me enche de felicidade

Nem sinto minha idade

Mas já sinto saudade…

Por V.F.