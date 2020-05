100 pinos de cocaína são apreendidos pela UPP Frade

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 08:57 horas

Angra dos Reis – Neste domingo (03), após receberem informações do Disque Denúncia de Angra (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas na Rua Paraíba, na Itinga do Bracuí, policiais militares da UPP (Unidade de Polícia de Proximidade) Frade, a equipe procedeu aquela localidade onde conseguiu apreender 100 pinos de cocaína, um rádio transmissor e vasto material para endolação.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram duas pessoas em atitude suspeita que quando observaram a presença dos agentes, tentaram fugir. Foi realizado um cerco na localidade e um suspeito foi capturado. Com ele os militares da UPP encontraram uma mochila contendo as drogas e materiais para endolar as mesmas. Ele foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

