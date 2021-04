10º BPM apreende armas em Valença e Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 18:27 horas

Valença e Barra do Piraí – Em duas investidas realizadas por agentes do 10º Batalhão da PM, foram apreendidas, na quarta-feira (7), armas em duas cidades, onde a unidade policial é responsável pelo policiamento ostensivo. Uma das ocorrências ocorreu no Centro do distrito de Conservatória, em Valença, onde dois homens estavam discutindo.

Os agentes apreenderam uma pistola PT, calibre 7.65, na casa de um deles. Em seguida, os policiais levaram os dois para a Delegacia de Valença, onde foram ouvidos e liberados.

A arma, que estava em um coldre e sem munição, pertence ao pai de um deles, que é militar aposentado. A pistola não ficou apreendida.

Mais arma

Em outra situação, PMs apreenderam uma revólver calibre 32, na Rua dos Ypês, no Condomínio Ypiranga II, em Barra do Piraí. O suspeito fugiu ao perceber a aproximação dos PMs, abandonado a arma, que foi levada para a 88ª DP.