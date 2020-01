Carreta tombada na BR-393 ainda não foi removida

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 11:04 horas

Acidente aconteceu na manhã de terça-feira, dia 28, na ”Curva do Aterrado”, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram na manhã desta quarta-feira, 29, que a carreta tombada na manhã de terça-feira, dia 28, na altura do km 274, na “Curva do Aterrado”, da BR-393, continua no local.

O veículo, que transportava garrafas de cerveja vazias, permanece no local, pois, segundo a PRF, a empresa responsável pelo transporte ainda não fez o transbordo da carga; e, assim que for feito, o veículo será destombado e posteriormente removido.

O trânsito, segundo os agentes, flui normalmente.