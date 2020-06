Jovem é detido com pinos de cocaína no Getúlio Vargas, em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 10:15 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 17 anos, foi detido por policiais do 28º Batalhão na terça-feira (09) por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa. O flagrante aconteceu na Rua José Fagundes Pinto, no bairro Getúlio Vargas. Com o rapaz, foram apreendidos 23 pinos de cocaína.

Segundo a PM, denúncias indicaram que um jovem estaria traficando no local, passando ainda as descrições de roupa e características. As informações ajudaram na identificação do rapaz, que estaria vendendo entorpecentes montado em uma bicicleta.

Durante abordagem, o suspeito foi revistado e parte do material apreendido foi encontrado. Após o flagrante, o suspeito levou a PM até o local onde o restante da droga estaria escondida. A ocorrência foi registrada da 90ª DP (Barra Mansa).