Idoso morre em acidente com trator em Rio das Flores

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 19:10 horas

Rio das Flores – Carlos Roberto da Silva, de 64 anos, morreu nesta quinta-feira, dia 24, ao sofrer um acidente com o trator que ele dirigia em uma fazenda no distrito de Abarrancamento, em Rio das Flores. Policiais militares disseram que a vítima passava por uma estrada de chão para guiar uma equipe que fazia uma cerca na propriedade, quando ao descer com o trator, por um morro estreito, os freios não funcionaram e o veículo ganhou velocidade, vindo a tombar sobre o idoso.

A vítima morreu no local. Carlos Roberto fraturou o pescoço, braços e pernas. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. A morte do idoso foi registrada na 92ª DP (Rio das Flores).