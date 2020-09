28º BPM completa 30 anos de atividade na região

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 20:56 horas

Volta Redonda – O 28º Batalhão da Polícia Militar completa neste dia 17 de setembro, 30 anos de fundação. Com sede no bairro Voldac, em Volta Redonda, a unidade policial é responsável ainda pelo policiamento ostensivo de Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro.

Atualmente, o 28º BPM é coordenado pela tenente-coronel Andreia Ferreira da Silva. Ela é a segunda mulher a comandar mais de 600 homens lotados no Batalhão do Aço, como é conhecido.

A primeira mulher a comandar o 28º BPM foi a tenente-coronel Luciana Oliveira, que, atualmente, está a frente do 37º BPM (Resende).

– Hoje, com muita alegria comemoramos 30 anos de existência. Muito trabalho empenhado ao longo do tempo. Muitas vitórias e algumas dolorosas perdas. Mas, o que move este batalhão feito por homens e mulheres de muito valor são duas palavras: têmpera e obstinação. Firmes em alcançar o êxito em nossas missões na incansável missão de servir e proteger nossa sociedade. Comemoramos mais um ano de existência. Parabenizamos a cada policial que integra essa família e ajuda a construir nossa história – assinado o Comando do 28º BPM.