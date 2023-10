28º BPM intensifica policiamento durante o feriado

O 28º Batalhão de Polícia Militar tem intensificado o policiamento durante esse final de semana prolongado. As ações seguem até o domingo (15), com reforço no policiamento e nas fiscalizações nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro.

Segundo a Polícia Militar, a operação tem o objetivo de intensificar o número de policiais em áreas de maior circulação de pessoas e locais com maior incidência criminal. O veículo tático blindado, também está sendo destinado para reforçar o patrulhamento.

Em casos de ocorrências em andamento, a PM deve ser acionada pelo telefone 190 ou pelo disque denúncia 0800 0260 667. O sigilo e anonimato da ligação é garantido.