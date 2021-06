28º BPM registra dois sequestros relâmpagos no fim de semana em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 18:52 horas

Em um deles, criminoso trocou tiros com PMs

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM registraram no fim de semana, dois sequestros relâmpagos ocorridos em Volta Redonda. Em um deles, o criminoso trocou tiros com os agentes. Ambos os crimes foram praticados na noite de sábado, dia 5.

Um psicólogo, de 54 anos, foi rendido por um assaltante, por volta das 22h, na Rua 154, no bairro Laranjal. O criminoso o obrigou a levá-lo em seu Duster branco, até uma drogaria na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, onde roubou R$ 220.

Após o assalto, o bandido retornou ao veículo e obrigou a vítima a levá-lo até o trevo de acesso ao bairro Água Limpa, onde desembarcou. Os PMs localizaram o psicólogo que narrou toda a situação que viveu e seguiu para a Delegacia de Volta Redonda, onde prestou depoimento e foi liberado.

Outro sequestro

O outro sequestro relâmpago ocorreu por volta das 19h40, também de sábado, dia 5, quando em patrulhamento pelo bairro Jardim Ponte Alta, policiais do Grupamento de Ações Táticas da 1ª Companhia observaram um homem forçando outro homem, a entrar em um Nissen Sentra, cor preta.

O homem branco, loiro e alto, era quem estava armado e fez a vítima de refém. Em seguida, passou a atirar na direção da viatura dos PMs. O criminoso voltou a disparar na direção dos agentes, na Rua 249, próximo a um escadão que dá acesso ao bairro São Carlos.

A perseguição policial continuou, e o suspeito voltou a atirar próximo a um bufet, no bairro Conforto, onde um dos policiais militares revidou os disparos, atirando de fuzil.

A equipe de PMs chegou a perder o carro de vista, mas o encontrou estacionado na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo a Universidade Federal Fluminense, na Vila Santa Cecília. Apenas a vítima estava no veículo, o atirador suspeito conseguiu escapar.

O refém, de 25 anos, relatou que o criminoso levou o seu celular. Ele compareceu a Delegacia de Volta Redonda, onde o fato foi registrado como sequestro seguido de roubo.