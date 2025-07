28º BPM promove “PMERJ de Portas Abertas”

Volta Redonda – O 28º Batalhão da Polícia Militar promove, no próximo sábado (26), o evento “PMERJ de Portas Abertas”. A iniciativa acontece das 8h às 12h, na sede do batalhão, localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, s/nº, no bairro Voldac.

A ação busca aproximar a corporação da comunidade, oferecendo uma manhã de atividades para todas as idades. A programação inclui recreação infantil, exposição das patrulhas, roda de conversa com o comando do batalhão, atendimento de enfermagem, oficina de higienização bucal, além de doação de pets e outras atrações.

De acordo com o 28º BPM, o objetivo é permitir que a população conheça mais de perto o trabalho da Polícia Militar, em um ambiente de integração e convivência. O evento é gratuito e aberto ao público.