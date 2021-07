Corpo de jovem é encontrado com marcas de tiros próximo a colégio em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 18:04 horas

Barra Mansa – Policiais militares encontraram, nesta terça-feira, dia 20, o corpo de Wanderson da Silva de Oliveira, conhecido como “Turista”, em Barra Mansa. A vítima foi morta a tiros, numa estrada de terra, que dá acesso Avenida Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio.

O corpo estava próximo a um bambuzal e de uma escola. PMs disseram que no local compareceram a companheira e o pai de Wanderson.

Peritos da polícia técnica recolheram também no local do crime, cartuchos de pistola de calibre 380. Ainda de acordo com os policiais, parentes informaram que a vítima teria passagem pela polícia por suspeita de tráfico de drogas.

Até o momento ninguém foi preso. O crime será investigado pela Polícia Civil.