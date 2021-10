Adolescente é apreendido com drogas no Santa Cruz

Matéria publicada em 12 de outubro de 2021, 17:19 horas

Volta Redonda – Um adolescente foi apreendido, nesta terça-feira, dia 12, vendendo drogas em Volta Redonda. Ele foi flagrado por policiais militares no Condômino Inga II, no bairro Santa Cruz, ns Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz.

Com o menor, os agentes apreenderam 206 pinos de cocaína, 80 tiras de maconha, 62 pedaços da mesma droga, rádio, R$ 161 e um celular. O fato registrado Na 93 DP.