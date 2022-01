Identificado motociclista morto em acidente na RJ-145

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 13:27 horas

Valença – Foi identificado como Wilson Antônio Carmo da Silva, de 29 anos, o homem que morreu após bater com a moto que conduzia num caminhão-baú. O acidente foi na manhã de domingo, dia 2, na RJ- 145 (Estrada Barra do Piraí-Valença).

O motorista do caminhão, de 43 anos, disse que a vítima vinha em sentido contrário de direção e perdeu o controle do seu veículo ao tentar cortar outra moto. Em seguida, bateu no caminhão.

O motociclista morreu na hora. Policiais militares da 3ª Companhia da PM e agentes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local acidente e disseram que não houve congestionamento no tráfego.