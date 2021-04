37º BPM apreende armas em Itatiaia e Resende

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 17:19 horas

Itatiaia e Resende – Agentes do 37º Batalhão da Polícia Militar apreenderam nesta terça-feira, dia 13, armas em duas cidades localizadas na Região das Agulhas Negras. Uma das ações ocorreu na RJ-162, em frente ao portal de Penedo, em Itatiaia.

Um homem, de 40 anos, foi abordado pelos policiais, e com ele foi apreendida uma pistola calibre 22. O suspeito foi levado para a 99ª DP (Itatiaia), onde a ocorrência da PM foi registrada.

Mais arma

Em uma outra investida da PM, um homem foi flagrado com um revólver, no bairro Fazenda da Barra III, em Resende. Os agentes tinham a informação de que no local estaria um Gol, verde, que foi usado no dia anterior, em um assalto a um posto de combustível.

Os policiais encontraram o veículo, sendo conduzido pelo suspeito, que estava com o revólver apreendido. Ele foi levado para a 88ª DP, onde foi apresentado ao delegado titular Michel Floroshk.