Matéria publicada em 16 de outubro de 2022, 07:50 horas

Paraíba do Sul – Policiais do 38º Batalhão da PM apreenderam neste fim de semana, 150 canetões de cocaína, como são conhecidos os entorpecentes no jargão policial. As drogas estavam numa área de mata no Morro do Trator, em Paraíba do Sul.

Ninguém foi preso. O material foi levado para a 107ª DP (Paraíba do Sul), onde ficou apreendido.