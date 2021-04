5ª CPA tem novo comandante

Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 17:35 horas

Volta Redonda – O coronel Marcelo Moreira Malheiros tomou posse na manhã desta segunda-feira, dia 19, como novo comandante do 5ª Comando de Policiamento de Área (5º CPA). Ele, que veio da Diretoria Geral de Pessoal da PM, no Rio, substitui o também comandante Paulo Roberto da Neves Júnior, que vai para a 7º CPA, na Região Serrana.

A cerimônia de transmissão de cargo foi na sede do 5º CPA, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. O coronel Marcelo coordenará quatro batalhões no Sul Fluminense: 33º BPM (Angra dos Reis), 37º BPM (Resende), 10º BPM (Barra do Piraí) e 28º BPM (Volta Redonda).