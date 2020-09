5ª CPA tem novo comandante

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 17:05 horas

Volta Redonda – O novo comandante do 5ª Comando de Policiamento de Área (5ª CPA), é o coronel Paulo Roberto das Neves Júnior. O militar substituiu o tenente-coronel Ricardo de Gouveia Matos. A determinação foi do secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Rogério Figueiredo, que fez mudança em treze comandos da unidade da corporação.

O 5ª CPA , com sede em Volta Redonda, coordena o 33º Batalhão da PM (Angra dos Reis), 37º BPM (Resende), 28º BPM (Volta Redonda), 10º BPM (Barra do Piraí) e o 38º BPM (Três Rios).