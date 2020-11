93ª DP estará com efetivo todo na rua para reprimir crimes eleitorais

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 17:55 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse que vai utilizar todo o seu efetivo policial durante as Eleições 2020, na intenção de combater os crimes eleitorais. O policial adiantou que quem for pego fazendo boca de urna será levado para a delegacia e autuado.

Edézio destacou que foi fechada uma parceria como o Ministério Público, exclusivamente para esse período eleitoral.

– Boca de urna continua sendo considerado crime e quem for pego sofrerá as consequências do seu ato – disse o delegado.

Edézio Ramos ressaltou que a distribuição ou veiculação de propaganda política no dia da eleição é considerado um delito eleitoral no Brasil e, quem for pego, sofrerá as consequências do seu ato.

A Lei prevê punição de seis meses a um ano de detenção para este crime, havendo a alternativa do condenado prestar serviços à comunidade pelo mesmo período, além de pagamento de multa que varia entre R$ 5 mil a R$ 15 mil, a suspensão do título de eleitor, dificuldades para obter a aposentadoria e não poder tirar passaporte e outros documentos.