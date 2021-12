Abono de Natal da Seap começa a ser pago a 5,7 mil pessoas nesta terça-feira

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 15:23 horas

Rio de Janeiro – Começa a ser pago nesta terça-feira, dia 21, o abono de Natal aos servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Com a medida do governador Cláudio Castro, mais 5.777 servidores vão receber o cartão com o valor de R$ 500 nas suas unidades.

– O trabalho dos agentes e dos servidores da Administração Penitenciária é de extrema relevância para a segurança do estado. A ampliação do abono de Natal à Seap é uma forma de agradecimento pela dedicação e esforço na manutenção e melhoria do sistema prisional – afirmou o governador.

Nesta segunda-feira, o Governo do Estado já havia anunciado o pagamento do abono a todos os policiais militares, civis e bombeiros do estado. Com a inclusão dos servidores da Seap, a medida vai beneficiar aproximadamente 70 mil agentes, totalizando um investimento de R$ 35 milhões.

– O recebimento do abono natalino mostra o cuidado que o governo tem com a pasta e o reconhecimento de que a Polícia Penal é fundamental para a mudança de cenário enfrentada pelas forças policiais nas últimas décadas. É importante reforçar que, em pouco mais de cem dias de gestão, muitos avanços foram obtidos. Muitos desafios se apresentam para o próximo ano e temos certeza que 2022 será um ano de vitórias para os nossos servidores – disse o secretário de Administração Penitenciária, Fernando Veloso.

Serão destinados R$ 2,8 milhões ao pagamento do benefício que, há seis anos, não era concedido aos servidores da Seap.

A Secretaria da Polícia Militar montou um esquema logístico para a divisão dos cartões que integra todas as unidades e o Quartel General. A Polícia Civil faz a entrega a agentes focais na Cidade Polícia que ficam responsáveis pela distribuição. A Diretoria Geral de Finanças do Corpo de Bombeiros concentra o repasse ao representante de cada unidade, que entrega os cartões, bloqueados com senha, aos servidores da corporação.