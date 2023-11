Acampamento cigano é incendiado após morte de adolescente no Fazenda da Barra III

Resende – A morte de um adolescente no bairro Fazenda da Barra III, na última quinta-feira (16), foi o estopim de uma retaliação que culminou com a destruição de um acampamento e a expulsão da comunidade cigana de Resende na sexta-feira (17).

De acordo com o apurado pela reportagem, o incêndio que destruiu barracas do grupo cigano que vivia no Fazenda da Barra III teria sido encomendado por líderes do tráfico na região como vingança pela morte de um rapaz de 16 anos e tentativa de homicídio de outro, de 24.

Na quinta-feira (16), o Hospital de Emergência de Resende registrou a entrada de duas vítimas de arma de fogo. Um deles, o adolescente de 16 anos, foi baleado na região do tórax e morreu. O outro, de 24, com duas anotações por tráfico de drogas, foi atingido nas costas, mas sobreviveu. A Polícia Militar foi acionada e registrou o fato. Ambos os rapazes teriam sido atacados por suspeitos que estavam em um carro branco, fizeram os disparos e fugiram em seguida.

Incêndio

Na manhã de sexta-feira (17), o acampamento cigano do Fazenda da Barra III foi incendiado. As barracas foram saqueadas e os moradores, assustados, tiveram que sair do local às pressas. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local as chamas já tinham sido controladas por populares. Lá, os agentes souberam que o incêndio seria uma retaliação, já que o suspeito de ter atirado nos dois rapazes seria um cigano.

As barracas foram saqueadas e um homem, de 22 anos, foi detido pela PM no local com um galão de gasolina e uma TV que admitiu ter furtado de uma das tendas. Aos policiais, ele disse que tanto o incêndio quanto o saque teriam sido uma ordem do tráfico. O rapaz foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por associação ao tráfico e incêndio.

A reportagem tentou entrar em contato com a 89ª DP para saber se há alguma investigação em curso. Até o momento, não houve retorno.