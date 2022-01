Ação conjunta captura criminoso beneficiado por indulto de Natal que não havia retornado ao sistema

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2022, 13:13 horas

Volta Redonda – Agentes da 93ª DP (Volta Redonda), em ação conjunta com policiais penais, capturaram, na sexta-feira (21/01), um criminoso evadido do sistema penitenciário. Ele foi capturado no bairro Bela Vista, naquele município.

Segundo os policiais, o homem teria saído da prisão por meio do indulto natalino e não tinha retornado até a data de hoje. Ele foi reencaminhado ao sistema, onde cumpre pena por tráfico de drogas.